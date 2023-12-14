Bırakmayı düşünmüyor

Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden dün sabah taburcu oldu.Meler, özel araçla 12 gün önce dünyaya gelen oğlu Ege'nin yanında olmak için İzmir'e doğru yola çıktı. Kendisine eski hakem Yunus Yıldırım eşlik etti."Hocamızı iyilik hali ile taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki ufak şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boynunda bir düzleşme oluşmuş sadece, eski bir fıtığı vardı. Tedbir amaçlı boyunluğunu taktık. Kırık da zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok" bilgisini verdi.