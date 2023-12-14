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Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:14

Halil Umut Meler hakemliği bırakmayı düşünmüyor

SPOR SERVİSİ
Halil Umut Meler hakemliği bırakmayı düşünmüyor

Hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden dün sabah taburcu oldu. İzmir'e giden Meler'i, ailesi ve komşuları büyük bir sevgi ve çiçeklerle karşıladı. 37 yaşındaki hakemin, görevini bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

Hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden dün sabah taburcu oldu. Aracına binmeden basın mensuplarına el sallayarak teşekkür eden Meler, özel araçla 12 gün önce dünyaya gelen oğlu Ege'nin yanında olmak için İzmir'e doğru yola çıktı. Kendisine eski hakem Yunus Yıldırım eşlik etti.

Dr. Mehmet Yörübulut, Meler'in durumu ile ilgili, "Hocamızı iyilik hali ile taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki ufak şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boynunda bir düzleşme oluşmuş sadece, eski bir fıtığı vardı. Tedbir amaçlı boyunluğunu taktık. Kırık da zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok" bilgisini verdi.

Akşam İzmir'e varan Meler'i, ailesi ve komşuları büyük bir sevgi ve çiçeklerle karşıladı. 37 yaşındaki hakemin, görevini bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

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Halil Umut Meler hakemliği bırakmayı düşünmüyor
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