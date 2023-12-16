Ankaragücü’nü linç etmemek gerekir

AK Parti Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Fethan Baykoç, dün MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti. Halil Umut Meler'e saldırının arzu edilmeyen bir olay olduğunu ve herkesin üzüldüğünü belirten Fuat Oktay, "Ankaragücü, 113 yıllık bir kulüp.Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan MKE Ankaragücü'nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir.spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzı" dedi. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ise PFDK'nın, Ankaragücü'ne verdiği cezalarla ilgili itirazlarda bulunacaklarını söyledi.