Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü’nü linç etmemek gerekir
Giriş Tarihi: 16.12.2023

Ankaragücü’nü linç etmemek gerekir

Ankaragücü’nü linç etmemek gerekir
AK Parti Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Fethan Baykoç, dün MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti. Halil Umut Meler'e saldırının arzu edilmeyen bir olay olduğunu ve herkesin üzüldüğünü belirten Fuat Oktay, "Ankaragücü, 113 yıllık bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin işçileri, ustaları ve o zamanki öğrencileri tarafından kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir kulübümüz. Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan MKE Ankaragücü'nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir. Sadece tek bir olayın üzerinden, tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi spor camiamıza zarar verecek bir yaklaşım tarzı" dedi. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ise PFDK'nın, Ankaragücü'ne verdiği cezalarla ilgili itirazlarda bulunacaklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
CHP belediye başkan adayları 2024 listesi: 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları listesi
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
Bakan Bolat rakam vererek duyurdu! Emlak ve otomotivde dikkat çeken düşüş
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! O mesaja dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü’nü linç etmemek gerekir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA