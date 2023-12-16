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Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:24 Son Güncelleme: 16.12.2023 11:51

Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira

AA
Beşiktaş’ın borcu açıklandı: 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğunu kaydetti.

DİVAN KURULU BAŞKANI TEVFİK YAMANTÜRK: RIZA ÇALIMBAY EN AZINDAN 1.5 SENE TAKIMIN BAŞINDA KALMALI
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, camianın ekonomik refaha kavuşması, planlı ve güvenilir insanlara bağlı olduğunu dile getirerek, "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz" dedi.

Beşiktaş'ın 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetimine başarılar dileyerek sözlerine başladı. Kulübün borç yüküne ve futbol şubesinin başarısı için gerekenlere değinen Tevfik Yamantürk, "Yeni yönetimimizin camiamıza hayırlı olmasını divan kurulu olarak temenni ediyoruz. Geride bıraktığımız başkanlık seçim sürecinde adaylarımızın saygı ve sevgi içerisinde bir süreç geçirmesi hepimizi mutlu etti. Ben ve arkadaşlarım kulübün borcunu nasıl ödeyebileceğimizi sizlere anlatmaya çalıştık. Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz. Ancak güvenilir ve planlı insanlar tarafından çözülebilecek sorunlar bunlar. Ben yeni yönetimimizden bu konu hakkında gerçekçi çözümler bekliyorum ve inanıyorum. Menajerlere verdiğimiz paranın zekatını kulübe ayırsak, borcumuzu daha düzgün yönetiriz. Yönetim kurulu üyelerimizin bu yükün altından kalkabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"EFSANE İSİMLERİN İŞE EL ATMASI SEVİNDİRİCİ BİR DURUM"
Futbol şubesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Yamantürk, "Futbolumuzun emin ellerde olması, camianın efsane isimlerinin işe el atmış olması kendi adıma sevindirici bir durum. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın simge isimleridir ve futbol şubemizin yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynayacaklardır. Bir Beşiktaşlı olarak, Rıza Hocanın (Çalımbay) en azından 1.5 sene takımın başında kalması yerinde olacaktır. Bu sebeple başkanımız Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün normalleşmesi gerektiğini ve camianın başarıya odaklanması gerektiğini söyleyen Tevfik Yamantürk, "Biz kulüp olarak 7 yılda 5 kez seçim yaptık. Yeni Başkanımızın görev süresini taraftarın belirlememesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira
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