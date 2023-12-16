FIFA açıkladı! Menajer ücretleri rekor kırdı

FIFA'nın 2023 raporu, bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla dünyada kulüplerin menajerlere 808 milyon Euro (25.7 milyar TL) komisyon ödendiğini ortaya koydu. Pandemi döneminde 2020 yılında 452 milyon Euro olarak açıklanan menajer komisyonları, 2022'de 567 milyon Euro'ya geldi.

En çok komisyon 255 milyon Euro ile İngiliz kulüpleri tarafından ödenirken, ikinci sırayı İtalya Serie A, 105 milyon Euro ile aldı. 80 milyon komisyon ödeyen Almanya Ligi'nin ardında ise dünya transfer piyasasının yeni ve gözde oyuncusu Suudi Arabistan, 78 milyon ile Fransa ve İspanya'yı solladı.