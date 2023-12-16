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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Menajer olmak varmış

ÇAĞDAŞ HALICI
Menajer olmak varmış

Futbol dünyasında bu yıl transferlere toplam 808 milyon Euro (25.7 milyar TL) komisyon ödendi. Bu alanda zirve 255 milyon Euro ile İngiliz kulüplerinin oldu

FIFA'nın 2023 raporu, bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla dünyada kulüplerin menajerlere 808 milyon Euro (25.7 milyar TL) komisyon ödendiğini ortaya koydu. Pandemi döneminde 2020 yılında 452 milyon Euro olarak açıklanan menajer komisyonları, 2022'de 567 milyon Euro'ya geldi. En çok komisyon 255 milyon Euro ile İngiliz kulüpleri tarafından ödenirken, ikinci sırayı İtalya Serie A, 105 milyon Euro ile aldı. 80 milyon komisyon ödeyen Almanya Ligi'nin ardında ise dünya transfer piyasasının yeni ve gözde oyuncusu Suudi Arabistan, 78 milyon ile Fransa ve İspanya'yı solladı.

9 YIL ÖNCE RAKAM SADECE 217 MİLYON EURO'YDU
9 yıl önce menajerlere 217 milyon Euro ödenen futbol dünyasında özellikle 100 milyon Euro üzeri transferler, komisyonları uçurdu. İtalyan medyası, bu sezon Arsenal'e imza atan Declan Rice, Chelsea'ye giden Moises Caicedo, R.Madrid'in yolunu tutan Jude Bellingham, B.Münih'e geçen Harry Kane ve M.City ile anlaşan J.Gvardiol transferlerinde menajerlerin dev komisyonlar kazandıklarının altını çizdi.

JUDE BELLİNGHAM
Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon Euro'ya giden Bellingham'ın transferinden, menajeri olan babası Mark Bellingham yaklaşık 30 milyon Euro komisyon aldı.

HARRY KANEHARRY
Tottenham'dan bonuslarla 120 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in menajerliğini yapan kardeşi Charlie Kane, bu satıştan 15 milyon Euro kazandı.

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