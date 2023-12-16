Menajer olmak varmış

FIFA'nın 2023 raporu, bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla dünyada kulüplerin menajerlere 808 milyon Euro (25.7 milyar TL) komisyon ödendiğini ortaya koydu. Pandemi döneminde 2020 yılında 452 milyon Euro olarak açıklanan menajer komisyonları, 2022'de 567 milyon Euro'ya geldi.80 milyon komisyon ödeyen Almanya Ligi'nin ardında ise dünya transfer piyasasının yeni ve gözde oyuncusu9 yıl önce menajerlere 217 milyon Euro ödenen futbol dünyasında özellikle 100 milyon Euro üzeri transferler, komisyonları uçurdu. İtalyan medyası, bu sezon Arsenal'e imza atan Declan Rice, Chelsea'ye giden Moises Caicedo, R.Madrid'in yolunu tutan Jude Bellingham, B.Münih'e geçenve M.City ile anlaşantransferlerinde menajerlerin dev komisyonlar kazandıklarının altını çizdi.Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon Euro'ya giden Bellingham'ın transferinden, menajeri olan babası Mark Bellingham yaklaşık 30 milyon Euro komisyon aldı.Tottenham'dan bonuslarla 120 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in menajerliğini yapan kardeşi Charlie Kane, bu satıştan 15 milyon Euro kazandı.