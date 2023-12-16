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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Rakipleri tanıyalım

UĞUR ÇEM
Rakipleri tanıyalım
UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda 3. sırayı alarak yoluna Avrupa Ligi play-off'unda devam eden Galatasaray'ı, son 16 turunda dişli rakipler bekliyor. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde 18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te gerçekleşecek. İlk maç 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakiplerine bakalım:

ROMA (İTALYA)
Teknik direktörü: Jose Mourinho
Yıldızı: Romelu Lukaku (40 milyon Euro)
Değeri: 362.15 milyon Euro
Avrupa'daki başarısı: 2021- 22 Konferans Ligi şampiyonluğu / 2022-23 Avrupa Ligi 2.liği
Nasıl geldi? Avrupa Ligi G Grubu'nu Slavia Prag'ın ardında ikinci tamamladı.

SPORTİNG (PORTEKİZ)
Teknik direktörü: Ruben Amorim
Yıldızı: Viktor Gyökeres (32 milyon Euro)
Değeri: 280.3 milyon Euro
Avrupa'daki başarısı: 1963-64 Kupa Galipleri şampiyonu / 2004-05 UEFA Kupası 2.liği
Nasıl geldi? Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla Atalanta'nın arkasında bitirdi.

FREİBURG (ALMANYA)
Teknik direktörü: Christian Streich
Yıldızı: Ritsu Doan (18 milyon Euro)
Değeri: 177 milyon Euro
Nasıl geldi? Avrupa Ligi A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp, son 16 vizesi aldı.

MARSİLYA (FRANSA)
Teknik direktörü: Gennaro Gattuso
Yıldızı: P.Aubameyang (4 milyon Euro)
Değeri: 248 milyon Euro
Avrupa'daki başarısı: 1992-93 Kupa Galipleri şampiyonu/ 2017- 18 Avrupa Ligi ikincisi
Nasıl geldi? Avrupa Ligi B Grubu'nu ikinci basamakta tamamlayıp, son 16'ya kaldı.

TOULOUSE (FRANSA)
Teknik direktörü: Carles Martinez
Yıldızı: Thijs Dallinga (12 milyon Euro)
Değeri: 79.3 milyon Euro
Nasıl geldi? Avrupa Ligi E Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16'ya adını yazdırdı.

RENNES (FRANSA)
Teknik direktörü: Julien Stephan
Yıldızı: Amine Gouiri (35 milyon Euro)
Değeri: 280.5 milyon Euro
Avrupa'daki başarısı: 2008 Intertoto Kupası şampiyonluğu
Nasıl geldi? Avrupa Ligi F Grubu'nu Villarreal'in gerisinde 12 puanla ikinci bitirerek son 16'ya kaldı.

SPARTA PRAG (ÇEKYA)
Teknik direktörü: Brian Priske
Yıldızı: Lukas Haraslin (3 milyon Euro)
Değeri: 44.65 milyon Euro
Avrupa'daki başarısı: 2015-16 Avrupa Ligi çeyrek finali
Nasıl geldi? Avrupa Ligi C Grubu son maçında Limasol'ü yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

KARABAĞ (AZERBAYCAN)
Teknik direktörü: Kurban Kurbanov
Yıldızı: Juninho (600 bin Euro)
Değeri: 13.7 milyon Euro
Nasıl geldi? Avrupa Ligi H Grubu'nu Bayer Leverkusen'in ardında 10 puanla ikinci sırada bitirdi.

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