Rakipleri tanıyalım

UEFAŞampiyonlar Ligi grubunda 3. sırayı alarak yoluna Avrupa Ligi play-off'unda devam eden Galatasaray'ı, son 16 turunda dişli rakipler bekliyor. Kura çekimi,İlk maç 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakiplerine bakalım:Jose MourinhoRomelu Lukaku (40 milyon Euro)362.15 milyon Euro2021- 22 Konferans Ligi şampiyonluğu / 2022-23 Avrupa Ligi 2.liğiAvrupa Ligi G Grubu'nu Slavia Prag'ın ardında ikinci tamamladı.Ruben AmorimViktor Gyökeres (32 milyon Euro)280.3 milyon Euro1963-64 Kupa Galipleri şampiyonu / 2004-05 UEFA Kupası 2.liğiAvrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla Atalanta'nın arkasında bitirdi.Christian StreichRitsu Doan (18 milyon Euro)177 milyon EuroAvrupa Ligi A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp, son 16 vizesi aldı.Gennaro GattusoP.Aubameyang (4 milyon Euro)248 milyon Euro1992-93 Kupa Galipleri şampiyonu/ 2017- 18 Avrupa Ligi ikincisiAvrupa Ligi B Grubu'nu ikinci basamakta tamamlayıp, son 16'ya kaldı.Carles MartinezThijs Dallinga (12 milyon Euro)79.3 milyon EuroAvrupa Ligi E Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16'ya adını yazdırdı.Julien StephanAmine Gouiri (35 milyon Euro)280.5 milyon Euro2008 Intertoto Kupası şampiyonluğuAvrupa Ligi F Grubu'nu Villarreal'in gerisinde 12 puanla ikinci bitirerek son 16'ya kaldı.Brian PriskeLukas Haraslin (3 milyon Euro)44.65 milyon Euro2015-16 Avrupa Ligi çeyrek finaliAvrupa Ligi C Grubu son maçında Limasol'ü yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.Kurban KurbanovJuninho (600 bin Euro)13.7 milyon EuroAvrupa Ligi H Grubu'nu Bayer Leverkusen'in ardında 10 puanla ikinci sırada bitirdi.