Rakipleri tanıyalım

UEFAŞampiyonlar Ligi grubunda 3. sırayı alarak yoluna Avrupa Ligi play-off'unda devam eden Galatasaray'ı, son 16 turunda dişli rakipler bekliyor. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te gerçekleşecek. İlk maç 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakiplerine bakalım:
ROMA (İTALYA)
Teknik direktörü: Jose Mourinho Yıldızı: Romelu Lukaku (40 milyon Euro) Değeri: 362.15 milyon Euro Avrupa'daki başarısı: 2021- 22 Konferans Ligi şampiyonluğu / 2022-23 Avrupa Ligi 2.liği Nasıl geldi? Avrupa Ligi G Grubu'nu Slavia Prag'ın ardında ikinci tamamladı.
SPORTİNG (PORTEKİZ)
Teknik direktörü: Ruben Amorim Yıldızı: Viktor Gyökeres (32 milyon Euro) Değeri: 280.3 milyon Euro Avrupa'daki başarısı: 1963-64 Kupa Galipleri şampiyonu / 2004-05 UEFA Kupası 2.liği Nasıl geldi? Avrupa Ligi D Grubu'nu 11 puanla Atalanta'nın arkasında bitirdi.
FREİBURG (ALMANYA)
Teknik direktörü: Christian Streich Yıldızı: Ritsu Doan (18 milyon Euro) Değeri: 177 milyon Euro Nasıl geldi? Avrupa Ligi A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp, son 16 vizesi aldı.
MARSİLYA (FRANSA)
Teknik direktörü: Gennaro Gattuso Yıldızı: P.Aubameyang (4 milyon Euro) Değeri: 248 milyon Euro Avrupa'daki başarısı: 1992-93 Kupa Galipleri şampiyonu/ 2017- 18 Avrupa Ligi ikincisi Nasıl geldi? Avrupa Ligi B Grubu'nu ikinci basamakta tamamlayıp, son 16'ya kaldı.
TOULOUSE (FRANSA)
Teknik direktörü: Carles Martinez Yıldızı: Thijs Dallinga (12 milyon Euro) Değeri: 79.3 milyon Euro Nasıl geldi? Avrupa Ligi E Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16'ya adını yazdırdı.
RENNES (FRANSA)
Teknik direktörü: Julien Stephan Yıldızı: Amine Gouiri (35 milyon Euro) Değeri: 280.5 milyon Euro Avrupa'daki başarısı: 2008 Intertoto Kupası şampiyonluğu Nasıl geldi? Avrupa Ligi F Grubu'nu Villarreal'in gerisinde 12 puanla ikinci bitirerek son 16'ya kaldı.
SPARTA PRAG (ÇEKYA)
Teknik direktörü: Brian Priske Yıldızı: Lukas Haraslin (3 milyon Euro) Değeri: 44.65 milyon Euro Avrupa'daki başarısı: 2015-16 Avrupa Ligi çeyrek finali Nasıl geldi? Avrupa Ligi C Grubu son maçında Limasol'ü yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
KARABAĞ (AZERBAYCAN)
Teknik direktörü: Kurban Kurbanov Yıldızı: Juninho (600 bin Euro) Değeri: 13.7 milyon Euro Nasıl geldi? Avrupa Ligi H Grubu'nu Bayer Leverkusen'in ardında 10 puanla ikinci sırada bitirdi.