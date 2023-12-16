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Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:46

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da gençlik ateşi!

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gençlik ateşi!

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçında altyapıdan gelen 7 oyuncuya forma verdi. Özellikle Emrecan ve Semih büyük beğeni topladı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'ne 2-0'lık Lugano galibiyeti ile veda ederken, en önemli kazançlarından birisi de genç oyuncular oldu. Rıza Çalımbay, Emrecan Terzi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapıdan toplam 7 futbolcu görev yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Semih Kılıçsoy, Emirhan Delibaş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu takımda yer alan diğer genç isimlerdi. Ersin, kalesine isabet eden 5 şutu da çıkarırken Emrecan güzel performansını golle süslemeyi başardı. Semih de 11'e göz kırptı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da gençlik ateşi!
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