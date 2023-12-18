Mauro Icardi Türkiye’de yılın sporcusu seçildi!

Mauro Icardi, GQ Men of The Year ödül töreninde 'Yılın Sporcusu' seçildi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara, ödülü vermek için sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Wanda Nara, "İstanbul'u biliyordum çünkü önceden çocuklarla tatile gitmiştim. Burada Francesca'ya bir Galatasaray forması aldım ve birkaç yıl sonra Mauro, Galatasaray'a transfer oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ikna ettim. Yeni evimiz İstanbul çok teşekkür ederiz. Galatasaray için elinden gelen her şeyi yapan Mauro Icardi'ye bu ödülü veriyorum" şeklinde konuştu.