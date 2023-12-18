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Giriş Tarihi: 18.12.2023 23:13

Son dakika haberi: Bayern Münih ve Thomas Müller nikah tazeliyor!

Son dakika haberi: Bayern Münih ve Thomas Müller nikah tazeliyor!

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek tecrübeli isim Thomas Müller, yeni bir kontrata imza atmayı planlıyor.

Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Thomas Müller, Alman deviyle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre Thomas Müller, kendisini 2025 yılına kadar Bayern Münih'e bağlayacak sözlemeyi kabul etti ve resmi açıklamanın yakın zamanda gerçekleşeceği söylendi.

2009 yılında Bayern Münih'in as takımına yükselen Thomas Müller, Alman deviyle tam 16 sezon geçirmiş olacak.

684 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih ile 14 sezonda 684 resmi maça çıkan Thomas Müller bu karşılaşmalarda 237 gol ve 261 asistlik skor katkısı sağladı.

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Son dakika haberi: Bayern Münih ve Thomas Müller nikah tazeliyor!
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