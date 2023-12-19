SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da kiralık hesap şaştı

DUBOİS'NIN MAAŞI GALATASARAY'DAN

Yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı. Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı. Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı. Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi.