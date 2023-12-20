Ayşe Begüm Onbaşı’na büyük ayıp! Siyasete kurban gitti

Aerobik Cimnastikte Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarıyla sadece ülkenin değil, doğum yeri Akhisar'ın da tanıtımında büyük rol oynadı. 2 Dünya, 2 Avrupa, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu olan, 2 kez Dünya ve Avrupa ikinciliği, 3 kez de Dünya üçüncülüğü yaşayan Ayşe Begüm, Ocak 2020'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden doğum yeri olan Akhisar Belediyesi Spor Kulübü'ne katılmıştı.

Ayşe Begüm'ün AK Parti'den Akhisar Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Ömer İşçi'yi Instagram'dan takip etmesi ve paylaşımlarını beğenmesi CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun tepkisini çekti. İşçi'nin adaylığını açıkladığı 23 Kasım tarihinden sonra Belediye'nin halkla ilişkiler biriminde çalışan Anne Seçil Bayraktar, merkezden Yeldeğirmeni bölgesine gönderildi.

Ayşe Begüm'e antrenmanlara gitmek için tahsis edilen şoförlü araç da geri alındı. Akhisar halkı, şampiyonluklarıyla ilçenin tanıtımında büyük pay sahibi olan sporcunun, siyasi çekişmeye kurban gitmesine tepkili. Başarılı sporcu da 27 Kasım'da spor hayatını noktaladığını duyurmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kararımı verene kadar, düşüncelerimin derinliklerine boğulmamam için kendilerini hırpalayan ailem, özür diliyorum. Sizi kendi yaşadığım zorluklarla beraber bırakmak mecburiyetinde olduğum için."