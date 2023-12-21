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Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:55 Son Güncelleme: 21.12.2023 18:58

Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Alanyaspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş-Alanyaspor maçının tüm detayları...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Semih, Salih, Chamberlain, Muleka, Cenk.

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Novais, Yusuf, Oğuz.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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