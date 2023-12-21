Trabzonspor’dan Avrupa Süper Ligi kararı

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili takım, Avrupa Adalet Divanı kararını eleştirdi.

Açıklamada, "Trabzonspor AŞ, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin ECA aracılığı ile UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve iş birliği içerisinde çalışarak güvence altına alınabileceği yönündeki tutumunu devam ettirmektedir. Bu, hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen ESL davasındaki ECJ kararının ışığında odaklanmamızı yönlendirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.