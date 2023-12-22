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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Büyük jüri İspanya’da buluştu

Büyük jüri İspanya’da buluştu
1954 yılından bu yana büyüyerek devam eden 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için spor camiasının önde gelenleri, jüri toplantısında buluştu. Dünya spor tarihinin en uzun soluklu töreni öncesi adayların belirlenmesi adına 70. yıla özel Barselona'da bir araya gelindi. Büyük jüride; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener'in yanı sıra ülkemizin önde gelen spor basın mensupları yer aldı. Toplantıda 7 kategoride adaylar belirlendi. Belirlenen adaylar, önümüzdeki günlerde http:// yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresinden halkın oylamasına sunulacak.

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Büyük jüri İspanya’da buluştu
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