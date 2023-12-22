Büyük jüri İspanya’da buluştu

1954 yılından bu yana büyüyerek devam eden 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için spor camiasının önde gelenleri, jüri toplantısında buluştu. Dünya spor tarihininen uzun soluklu töreni öncesiadayların belirlenmesi adına 70.yıla özel Barselona'da bir arayagelindi. Büyük jüride; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener'in yanı sıra ülkemizin önde gelen spor basın mensupları yer aldı. Toplantıda 7 kategoride adaylarbelirlendi. Belirlenen adaylar, önümüzdeki günlerde http:// yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresinden halkın oylamasına sunulacak.