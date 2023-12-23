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Giriş Tarihi: 24.12.2023 00:36

Premier Lig'de Liverpool ile Arsenal berabere kaldı

Premier Lig’de Liverpool ile Arsenal berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Arsenal, 4. dakikada Gabriel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile karşılık veren Liverpool, 1-1 beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İki takımın da gole yaklaştığı ikinci yarıda skor değişmeyince taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Premier Lig'deki 151. golünü atan Salah, Michael Owen'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü 10. ismi oldu.

Bu beraberliğin ardından liderliğini koruyan Arsenal puanını 40'a, ikinci sıraya yükselen Liverpool ise 39'a çıkardı.

TOTTENHAM, EVERTON'I İKİ GOLLE GEÇTİ

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Everton'ı ağırlayan Tottenham, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Richarlison ve Heung-min Son atarken, konuk takımın golünü Andre Gomes kaydetti.

Bu arada Fulham-Burnley maçında düdük çalan Rebecca Welch, Premier Lig tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

West Ham-Manchester United: 2-0

Nottingham Forest-Bournemouth: 2-3

Fulham-Burnley: 0-2

Tottenham-Everton: 2-1

Luton Town-Newcastle United: 1-0

Liverpool-Arsenal: 1-1

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