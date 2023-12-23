Premier Lig’de Liverpool ile Arsenal berabere kaldı

Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Arsenal, 4. dakikada Gabriel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile karşılık veren Liverpool, 1-1 beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İki takımın da gole yaklaştığı ikinci yarıda skor değişmeyince taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Premier Lig'deki 151. golünü atan Salah, Michael Owen'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü 10. ismi oldu.

Bu beraberliğin ardından liderliğini koruyan Arsenal puanını 40'a, ikinci sıraya yükselen Liverpool ise 39'a çıkardı.