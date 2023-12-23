Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Sunulacak imkanları değerlendirip..."

İşte Solskjaer'in açıklamaları...

"Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim."