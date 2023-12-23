Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Sunulacak imkanları değerlendirip..."
Giriş Tarihi: 23.12.2023 21:46

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Sunulacak imkanları değerlendirip..."

Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer’den flaş Beşiktaş açıklaması! Sunulacak imkanları değerlendirip...

Son dakika haberi: Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın adı Ole Gunnar Solskjaer ile anılıyordu. Tecrübeli çalıştırıcı flaş bir açıklamada bulundu. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

Bu yaşanan gelişmenin ardından teknik direktörlük görevi için gündeme tecrübeli isim Ole Gunnar Solskjaer gelmişti. Son olarak ünlü teknik direktör, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Solskjaer'in açıklamaları...

"Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden korkmuyorlar?
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
Terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe: 5 PKK'lı öldürüldü!
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Sunulacak imkanları değerlendirip..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA