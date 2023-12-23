Son dakika haberi: Ole Gunnar Solskjaer'den flaş Beşiktaş açıklaması! "Sunulacak imkanları değerlendirip..."

Son olarak Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kısa süre önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.
Bu yaşanan gelişmenin ardından teknik direktörlük görevi için gündeme tecrübeli isim Ole Gunnar Solskjaer gelmişti. Son olarak ünlü teknik direktör, NTV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Solskjaer'in açıklamaları...
"Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim."