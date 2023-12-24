Koltuk sevdası

SAMANDIRA:

SAMET YÜKSEL



TARAFTARLA COŞUP SOLA SALDIRACAK

KAYSERİ karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğu F.Bahçe için en önemli eksikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca uzun süredir sakatlık nedeniyle sahada olamayan Becao ve Zajc da derbide yok.

İSMAİL Kartal, oyuncularla odasında bire bir 10 dakikalık toplantılar yapıp videolar izletti.

KAYSERİ maçında dinlendirilen Dzeko, son idmana çıktı ve bugün sahada olacak.

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine bu maçta da prim sözü verdi.

FRED'İN kırmızı kart görmesi tüm planları etkiledi. İsmail Kartal, Samandıra'da İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i; Miguel Crespo'nun yanında denedi. Kartal, son kararını bugün verecek.

SERDAR Aziz ve Samet Akaydın konusunda da Kartal, henüz net bir karar veremedi. İki oyuncunun da formsuzluğu sonrası son idmanda Oosterwolde stoperde denendi.

İSMAİL Kartal'dan rakip takım için önlem de geldi... Osayi, Zaha'ya özel olarak hazırlandı.

SOL bekte Barış Alper Yılmaz'ın oynama ihtimaline karşılık hücum planları o kanattan yapılacak. Osayi-İrfan- Szymanski buraya yüklenecek.

KİNG süre bekliyor... Norveçli hücumcu, derbi golü ile forma savaşına girmenin peşinde.

ÜLKER Stadı'nda tüm biletler tükenirken taraftar da maça hazır...









YENİ KOMUTAN MİGUEL CRESPO

8 numarada oynayacak olan Portekizli oyuncu takımın da saha içi yöneticisi görevinde

Fred'in yokluğunda İsmail Kartal, İsmail Yüksek'e şans vermesi durumunda Crespo da ilk kez kendi mevkisinde oynama fırsatı yakalayacak. Fred'in yanında 6 numara pozisyonunda görev alan Portekizli oyuncu, zaman zaman eleştiriler de almıştı. Dev derbide İsmail Yüksek 6, Miguel Crespo'nun ise 8 numarada oynamasına yüksek ihtimal olarak bakılırken Crespo'nun da orjinal mevkisinde daha yüksek bir performans göstermesi teknik heyet tarafından bekleniyor.



GALİBIYET GELİRSE ŞOV BAŞLAYACAK!

Sarı-lacivertli taraftarlar biletlere hücum ederken 2 bin G.Saraylı'ya karşılık 48 bin F.Bahçeli statta olacak. Tribünlere özel pankartlar asılacağı ve özel seçilen müziklerle sarı-kırmızılı takıma yönelik motivasyon bozma hamleleri yapılacak. Ayrıca galibiyet halinde çalınacak müzik ve yapılacak sosyal medya paylaşımı da hazır bekletiliyor.









YEDEK GÜÇ: BATSHUAYİ&CENGİZ

DEV derbide Fenerbahçe'nin yedek kulübesi de etkili olacak... Sarı-lacivertlilerde Joshua King, Emre Mor gibi isimlerin yanı sıra son oynanan Kayserispor maçında hat-trick yapan Michy Batshuayi ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Cengiz Ünder, İsmail Kartal'ın hamle kozu olacak. Deneyimli çalıştırıcı, oyunun gidişatına göre özellikle hücum bölgesinde değişiklikleri, formda olan oyuncuları üzerinden yapıp G.Saray'ı avlamayı planlıyor.



BAŞKAN KOÇ'TAN SAMANDIRA ÇIKARMASI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, galibiyet için oyuncularını da motive ediyor. Yöneticilerle birlikte Samandıra'ya giden başkan Ali Koç, oyuncularına liderlik koltuğunda puan farkını açmanın önemini hatırlattı...



PRİM 100 BİN TL

F.Bahçe yönetimi, derbide kesenin ağzını da açacak. Sarılacivertliler galibiyet halinde oyuncularını da 100 bin TL'lik prim ile ödüllendirmeye hazırlanıyor.

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FLORYA:

MEHMET ÖZCAN



STRES SIFIR LİDERLİĞE İNANCI TAM

FENERBAHÇE derbisinin havasına Karagümrük maçı öncesinde girildi. Başta kart sınırındaki Sacha Boey olmak üzere tüm oyuncular uyarıldı.

KADIKÖY'E cezalı oyuncusu olmadan çıkacak Galatasaray'a kötü haber Davinson Sanchez'den geldi. Kolombiyalı stoperin yetişmeyeceği düşünülerek derbi planları yapıldı.

SANCHEZ'IN yokluğunda stoperde Kaan Ayhan as takımda denendi

SOL bekte Barış Alper'le devam etmeye kararlı olan Okan Buruk, milli oyuncuya rakibi İrfan Can Kahveci'yi ezberletti.

HAKİM Ziyech, Karagümrük maçından sonra bir gün dinlendirildi ve derbiye saklandı.

HENÜZ beklentileri karşılamamış Zaha'ya motivasyon konuşmaları yapıldı.

SPORTİF A.Ş Başkan Vekili Erden Timur hafta boyunca Florya'ya gelerek teknik heyet ve oyuncularla özel olarak ilgilendi.

TEKNİK direktör Okan Buruk, bir buçuk yıldır olduğu gibi takımı kampa almaya gerek görmedi ve stresten uzak duruldu.

BAŞKAN Dursun Özbek derbiye özel prim belirledi ve Metin Oktay Tesisleri'nde bu mesaj iletildi.

F.BAHÇE maçı öncesi sessiz kalan G.Saray cephesi, galibiyete konsantre oldu.









BİR FORMA! ÜÇ ADAY 3 FARKLI KADRO!

Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperdeki tercih, orta sahaki planları değiştirecek

Sarı-kırmızılılarda derbide sahaya çıkacak 10 oyuncu, günler öncesinden netleşti... Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Abdülkerim, sol bekte Barış Alper, orta sahada Torreira, hücum hattında Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve İcardi'nin yeri garanti. Kaan Ayhan da dev maçta görev yapacak. Kadıköy'de sahaya çıkacak 11. Aslan için ise 3 aday var. Nelsson'un oynaması halinde Kaan orta sahada olacak. Kaan stoperde tercih edilirse, Torreira'nın yanında Kerem Demirbay ya da Ndombele şans bulacak. Taktik çalışmalarda üç farklı kadroyu deneyen Okan Buruk son kararını maç saatinde verecek.



DERBİLERİN KRALI: İCARDİ

Galatasaray'ın gol silahı Mauro İcardi, büyük maçların büyük golcüsü olduğunu Türkiye kariyerinde gösterdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbinin hepsinde gol atan Tangocu, toplam 7 kez ağları sarstı. Arjantinli yıldız, Trabzonspor'u da boş geçmedi ve bordomavili ağları 2 maçta 3 kez havalandırdı.



3.5 YIL SONRA YALNIZ DEĞİL!

G.Saray taraftarı 3.5 yıl sonra derbide yeniden Kadıköy'de olacak. 2 bini aşkın sarı-kırmızılı taraftar, misafir tribünde yerini alacak. RAMS Park'ta toplanacak Galatasaraylılar toplu olarak Kadıköy'e götürülecek.



BAŞKAN ÖZBEK TAKIMIN YANINDA

Başkan Dursun Özbek, kritik derbide takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Özbek'e yöneticiler de eşlik edecek. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kafilesi için protokolde 15 kişilik yer ayrıldı.

3 puan cepleri dolduracak

F.BAHÇE galibiyeti halinde G.Saraylı oyuncuların cebi de dolacak. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, dev derbiye Şampiyonlar Ligi tarifesi uygulayacak. Manchester United galibiyetinde verilen 150'şer bin TL'lik ödül bu maç için de geçerli olacak.



%75'INDE KARTAL KAZANDI

İsmail Kartal, F.Bahçe, Eskişehir, A.Gücü, Rize ve Konyaspor'u çalıştırırken toplamda 10 G.Saray sınavına çıktı. 62 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet alıp 5 kez yenildi. Kartal, F.Bahçe ile ise 4 G.Saray derbisine çıkarken 3 galibiyet alıp 1 mağlubiyet yaşadı.



ASLAN'IN BAŞINDA KAYBETMEDİ

Okan Buruk, kariyeri boyunca F.Bahçe'ye 14 kez rakip oldu. G.Saray, Elazığ, G.Antep, Sivas, Akhisar, Rize ve Başakşehir'in başında sarı-lacivertlileri 5 kez yenen 50 yaşındaki çalıştırıcı 8 kez de kaybetti. Buruk, geçen sezon G.Saray ile iki maçta da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.