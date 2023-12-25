SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Mislav Orsic için hayaller ocak, gerçekler mart

Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan 30 yaşındaki sol kanat, "İlk iki aylık dönem, kariyerimde yaşadığım en zor şeydi. Antrenman yapamayacağımı fark etmek beni öldürüyordu. Zaman geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı. Sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiğini kabullendim. Tedavime ve çalışmalarıma 15 Ocak'tan itibaren Trabzon'da devam edeceğim. Mart'a kadar hazır hale gelirim" dedi.

Bu konuşmalar, ligin ikinci yarısına Orsic ile başlamayı düşünen Trabzonspor taraftarlarını üzdü.