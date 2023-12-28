SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Premier Lig devleri Szymanski’nin peşinde

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı veren Sebastian Szymanski, kısa sürede performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki etkili görüntüsü ve skorer oyunuyla öne çıkan yıldız futbolcu ile ilgili ülkesi Polonya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Rzeczpospolita'nın haberine göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski'ye özel ilgi gösteriyor. Öte yandan haberde Szymanski'yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Piotr Zielinski'ye yakın dönemde alternatif arayan Napoli olduğu vurgulandı. Taraftarların sevdiği isimlerden biri olan Szymanski'nin Fenerbahçe ile kontratı 2027'de bitecek. (Takvim)