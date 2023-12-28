Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Premier Lig devleri Szymanski'nin peşinde
Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:56 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Premier Lig devleri Szymanski'nin peşinde

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Premier Lig devleri Szymanski’nin peşinde

Polonyalılar, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Sebastian Szymanski’yi Chelsea, Liverpool ve Manchester United’ın dışında Napoli’nin istediğini öne sürdü.

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı veren Sebastian Szymanski, kısa sürede performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki etkili görüntüsü ve skorer oyunuyla öne çıkan yıldız futbolcu ile ilgili ülkesi Polonya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Rzeczpospolita'nın haberine göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski'ye özel ilgi gösteriyor. Öte yandan haberde Szymanski'yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Piotr Zielinski'ye yakın dönemde alternatif arayan Napoli olduğu vurgulandı. Taraftarların sevdiği isimlerden biri olan Szymanski'nin Fenerbahçe ile kontratı 2027'de bitecek. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Premier Lig devleri Szymanski'nin peşinde
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