Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yeni gözdesi Chukwuemeka
Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:44 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:41

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yeni gözdesi Chukwuemeka

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk’un yeni gözdesi Chukwuemeka

Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna genç bir yıldız adayını takviye etmek istiyor: Carney Chukwuemeka

Ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatarasay, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde çok sayıda isim bulunuyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar orta sahaya takviye yapacak.

Galatasaray orta saha operasyonu için İngiltere'ye gidecek. Cimbom'un Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil. Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki futbolcuya sıcak bakıyor. Ayrıca genç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Chukwuemeka'nın ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Nijerya asıllı İngiliz oyuncu bu sezon 2 maçta forma giydi. 20 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor. Chelsea'nin yıldız adayı geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmişti. Chukwuemeka'nın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un yeni gözdesi Chukwuemeka
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