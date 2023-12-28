SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Mohamed Elneny bombası

2019-20 sezonunda Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny için yeniden Türkiye iddiaları alevlenmiş durumda. Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Elneny için Süper Lig devi temaslara başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ve daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan Mohamed Elneny için düğmeye basıldı.

AVCI DA ONAY VERDİ

Trabzonspor'un daha önceki yıllarda da transfer listesinde yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu için seferberlik ilan edildi. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, merkeze deneyimli bir oyuncunun gelmesini istiyor. 31 yaşındaki futbolcuya da onay veren Avcı, Elneny'i kadrosunda görmek istiyor. Bu konuda Trabzonspor'un elini güçlendiren bir detay da var. Mısırlı futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Elneny, yeniden Türkiye'de forma giyebilir. Arap ülkelerinden de teklif aldığı öğrenilen deneyimli futbolcunun, kendisi için yapılan tüm teklifleri dinleyeceği ve son kararını buna göre vereceğini bildirildi. Elneny'nin ayrıca kontratının yakın zamanda bitecek olması nedeniyle Ada ekibinin transferde bir zorluk çıkarmaması bekleniyor. (Fanatik)