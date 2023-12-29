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Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:10

Galatasaray'dan flaş GSTV kararı!

Galatasaray’dan flaş GSTV kararı!

Galatasaray, kulüp televizyonu GSTV hakkında yeni bir karar aldı. Sarı kırmızılılar, kulüp televizyonunun 2024 yılından itibaren yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, GSTV ile ilgili flaş bir karar aldı. GSTV, 2024 yılından itibaren yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğini açıkladı. Bu kararın ardından GSTV'nin Digitürk'teki yayınlarına son vereceği öğrenildi.

Yeni bir yıl, yeni bir GSTV" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal yayın organı GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray YouTube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek. Yeni yılda, yepyeni bir GSTV'de buluşmak ve Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle..."

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Galatasaray'dan flaş GSTV kararı!
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