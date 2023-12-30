Orta sahaya Slisz

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Legia Varşova'da forma giyen Bartosz Slisz'e teklif yapmış, oyuncu "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" diyerek bunu reddettiğini açıklamıştı. Ancak Polonya basınındaki iddiaya göre;Legia Varşova'nınsözleşme uzatmadığı için satmakararı aldığı Polonyalı oyuncuyu,İtalyan ekipleri Atalanta ve Lecce deyakından takip ediyor. Bu arada Trabzonspor'unorta saha bölgesine Arsenal'deforma şansı bulamayan1.79 cm boyundaki Slisz, 3 yıldır ülkesinin en önemli takımlarından Legia Varşova'da oynuyor. Bu sezon çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı.Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına kanat rotasyonundaki büyük sıkıntıyla başlayacak. Trezeguet'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasının ardından Pepe de Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 50 kişilik aday kadrosuna dâhil edildi. Sakatlığı bulunan Orsic'in martta dönecek olması nedeniyle takımda kanat orjinli futbolcu Visca kaldı. Sıkıntı yaşayacak olan Abdullah Avcı'nın, bir transfer talep ettiği öğrenildi. Ancak deneyimli hocanın, geçiş sürecinde Fountas'ı tercih etmesi bekleniyor.