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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Orta sahaya Slisz

YUNUS EMRE SEL
Orta sahaya Slisz

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncu için bastıracak. Bordo-mavililer, ilk teklifi geri çeviren Polonyalı ön liberonun menajeriyle temasa geçerek şartlarını yeniden değerlendirecek

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Legia Varşova'da forma giyen Bartosz Slisz'e teklif yapmış, oyuncu "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" diyerek bunu reddettiğini açıklamıştı. Ancak Polonya basınındaki iddiaya göre; bordo- mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir hamle daha yapacak.

MOHAMED ELNENY DE LİSTEDE YER ALIYOR
Trabzonspor'un kurmaylarının, Bartosz Slisz'in menajeriyle temasa geçmesi ve şartlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Legia Varşova'nın sözleşme uzatmadığı için satma kararı aldığı Polonyalı oyuncuyu, İtalyan ekipleri Atalanta ve Lecce de yakından takip ediyor. Bu arada Trabzonspor'un orta saha bölgesine Arsenal'de forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'yi düşündüğü ve görüşmeler yaptığı kaydedildi.

SLİSZ KİMDİR?
1.79 cm boyundaki Slisz, 3 yıldır ülkesinin en önemli takımlarından Legia Varşova'da oynuyor. Bu sezon çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

ACİL KANAT ARANIYOR!
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına kanat rotasyonundaki büyük sıkıntıyla başlayacak. Trezeguet'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasının ardından Pepe de Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 50 kişilik aday kadrosuna dâhil edildi. Sakatlığı bulunan Orsic'in martta dönecek olması nedeniyle takımda kanat orjinli futbolcu Visca kaldı. Sıkıntı yaşayacak olan Abdullah Avcı'nın, bir transfer talep ettiği öğrenildi. Ancak deneyimli hocanın, geçiş sürecinde Fountas'ı tercih etmesi bekleniyor.

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Orta sahaya Slisz
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