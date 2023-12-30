Stoper operasyonu

Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere’ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü
Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultudaçalışmalarınıhızlandıransarı-lacivertlilerdetransferden sorumluyönetici Selahattin Baki,geçtiğimiz hafta İngiltere'yeçıkarma yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iyi bir stoperi kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe'de Baki, burada bazı oyuncular için görüşmeler yaptı. Bunlardan öneçıkan isim iseTottenham'danEric Dier… 2014'tenbu yana Ada ekibininformasını giyen İngiliz futbolcununsözleşmesi sezonsonunda bitecek.
KENT'E VİZE ÇIKTI
Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı. Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi. Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.