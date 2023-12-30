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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Stoper operasyonu

Stoper operasyonu

Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere’ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü

Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde transferden sorumlu yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye çıkarma yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iyi bir stoperi kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe'de Baki, burada bazı oyuncular için görüşmeler yaptı. Bunlardan öne çıkan isim ise Tottenham'dan Eric Dier… 2014'ten bu yana Ada ekibinin formasını giyen İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

KENT'E VİZE ÇIKTI
Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı. Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi. Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.

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Stoper operasyonu
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