Stoper operasyonu

Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak transferinde bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iyi bir stoperi kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe'de Baki, burada bazı oyuncular için görüşmeler yaptı.Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı. Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi. Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.