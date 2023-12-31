Süper Kupa provasında İstiklal Marşı okunmuş

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin önceki gün Riyad'da oynamayı planladığı Süper Kupa maçı, kulüplerin, protokole eklenmesini istediği bazı maddeler nedeniyle yapılamadı ve final ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili ise sosyal medyadaki bilgi kirliliği dikkat çekti. Dev mücadelenin ertelenmesi öncesinde en çok gündeme gelen konu İstiklal Marşı'nın okunup okumayacağı iddiasıydı.

Bununla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Dün Anadolu Ajansı, sosyal medya hesabından, Al -Awwal Stadı'nda yapılan provalarda İstiklal Marşı görüntülerini yayınladı ve tartışmalara noktayı koydu. Maçtan önce gerçekleştirilen provalarda İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı.