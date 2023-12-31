Süper Kupa provasında İstiklal Marşı okunmuş

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin önceki gün Riyad'da oynamayı planladığı Süper Kupa maçı, kulüplerin, protokole eklenmesini istediği bazı maddeler nedeniyle yapılamadı ve final ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili ise sosyal medyadaki bilgi kirliliği dikkat çekti. Dev mücadelenin ertelenmesi öncesinde en çok gündeme gelen konu İstiklal Marşı'nın okunup okumayacağı iddiasıydı.
Bununla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Dün Anadolu Ajansı, sosyal medya hesabından, Al -Awwal Stadı'nda yapılan provalarda İstiklal Marşı görüntülerini yayınladı ve tartışmalara noktayı koydu. Maçtan önce gerçekleştirilen provalarda İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı.
ARABİSTAN'DAN MESAJ
Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan Süper Kupa'nın organizatörü Riyadh Season, önceki gün Riyad'da yaşanan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu protokole rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."
DÜNYA MEDYASI BUNU KONUŞTU
So Foot (Fransa): Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi.
AS (İspanya): Birkaç beklenen saatin ardından anlaşmaya varılamadı ve Süper Kupa oynanmayacak duyurusu yapıldı.
Daily Mail (İngiltere): Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi.
A Bola (Portekiz): Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.
Bild (Almanya): Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma.
TAKIMLARA BÜYÜK MORAL
Riyad'daki Süper Kupa'da sahaya çıkamayan G.Saray ve F.Bahçe İstanbul'a coşkulu karşılama ile döndü. Sarı-Lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaparken taraftarların da desteği vardı.
F.Bahçe kafilesini yaklaşık 3 bin taraftar karşılarken teknik direktör İsmail Kartal, "Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim" sözleri ile futbolseverleri selamladı. Başkan Ali Koç'un uçağı takımdan önce iniş yaparken özel aracı ile ayrıldı.
EZELİ RAKİPLER SABAHA KARŞI DÖNDÜ
G.Saray kafilesi ise İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 3 bini bulan taraftarın karşıladığı sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve oyunculara sevgi gösterileri vardı.
"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yapılırken teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" dedi. Öte yandan bazı F.Bahçeli taraftarların da formaları ile G.Saray'ı karşılamak için geldiği görüldü.