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Giriş Tarihi: 3.1.2024 21:58 Son Güncelleme: 3.1.2024 22:01

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması! Transfer iddialarına son nokta konuldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan Elneny ve Kampl açıklaması! Transfer iddialarına son nokta konuldu...

Trabzonspor, resmi hesabı üzerinden Mohamed Elneny ve Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Kulübü, basında çıkan transfer iddialarının ardından Mohamed Elneny ve Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması! Transfer iddialarına son nokta konuldu...
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