Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CAS'tan kulüplere müjde gibi emsal karar
Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:41

CAS'tan kulüplere müjde gibi emsal karar

CAS’tan kulüplere müjde gibi emsal karar

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Yannick Bolasie ile ilgili verdiği karar, darboğaza giren kulüplerimizi sevindirecek cinsten...

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Türk kulüplerine, CAS'tan iyi haber geldi. Şu anda Swansea forması giyen Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Burada, yıllık ücretinin karşılığında, "net" olarak yazmaktaydı. Nitekim Karadeniz kulübü, oyuncuyla anlaşılan parasının tamamını bankaya yatırdı. Yüzde 20'lik stopajı da yine Rizespor ödedi. Ancak Kongolu oyuncuya, gelir vergisi olarak 1 milyon 700 bin lira ve beyannamesini geç verdiği için de 100 bin liraya yakın ceza geldi. Bolasie, sözleşmesinde "net" diye yazdığı için bu parayı kulüpten tahsil etmek istedi.

RİZESPOR'DAN BOLASIE'YE YANIT
Rizespor net maaşının bankaya yatırıldığını belirterek, vergisini ödemeyi reddetti, "Türk Gelir Vergisi Kanunu'na göre bireyler, elde ettikleri gelirlerden doğan vergiyi kendileri ödemekle yükümlüdürler. Futbol kulüpleri yalnızca oyuncular için stopaj vergisi ödemekle yükümlüdür" diyerek karşı cevap verdi. Ayrıca vergi dairesinden de şu görüş geldi:

"Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi gibi vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden yalnızca oyuncularınız sorumlu olup, kulübünüz bundan sorumlu değildir."

BOLASIE'YE CAS'TAN OLUMSUZ CEVAP
Konu önce, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'ne gitti ve Bolasie davayı kaybetti. Bunun üzerine CAS'ın kapısını çalan futbolcu cephesi, buradan da olumsuz cevap aldı. Böylece, futbolda, net ücret kavramı bu şekilde netleşmiş oldu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, sözleşmedeki net rakamın bankaya yatmasını yeterli buldu. Kulüplere ve futbolcu sözleşmelerine emsal olacak bu karardan sonra futbolcunun vergisi için ayrı bir rakam konsa da, vergi mevzuatına göre bu ödeme de futbolcunun elde ettiği "gelir" olarak değerlendirilecek ve yine vergilendirelecek. Bu durum garip bir sarmal ortaya çıkaracak. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pıhtı atma salgını mı var?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
Nereden nereye
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
Erdoğan uyarmıştı!
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
CAS'tan kulüplere müjde gibi emsal karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA