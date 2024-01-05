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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Terim fırtınası!

Terim fırtınası!

Tecrübeli teknik adam ilk maçında 3 puanı alırken, Yunan basınından övgü yağdı

PANATHINAİKOS'UN başında ilk sınavından 3 puanla ayrılan Fatih Terim'e Yunan basınında övgü vardı. PAS Ioannina'yı, Fotis Ioannidis ve Toni Vilena'nın golleriyle 2-0 deviren 3 Yapraklı Yoncalar'ın hırslı oyununa vurgu yapılırken medyada şu detaylar öne çıktı:
GAZZETTA: "Panathinaikos ilk yarının patronuydu.
Panathinaikos ikinci yarıya da hırslı başladı ve farkı 2'ye çıkardı."
SPORTAL: "Fatih Terim'in ilk maçında Panathinaikos, oyuncularının kalitesinden faydalandı ve PAS Ioannina'yı 2-0 yendi. Terim, oyuncuların psikolojisini canlandırdı ve daha özgür davrandılar."



SDNA: "Rahat ve basit. Panathinaikos'un oyuncuları top çaldı, rakibini boğdu ve rakibe şansının olmadığını daha ilk andan itibaren ona hissettirdi."
LİVE SPORT: "Terim Fırtınası... İlk maçında Panathinaikos'u 2. sırada tutmayı başardı.
Panathinaikos çok daha farklı kazanabilirdi."
GOAL: "Fatih Terim ilk maçındaki galibiyetle Panathinaikos'a nefes aldırdı."
NEWSBEAST: "Fatih Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer."
SPORTIME: "Terim damgasını vurdu.
Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti."

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