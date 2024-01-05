başında ilk sınavından 3 puanla ayrılan Fatih Terim'e Yunan basınında övgü vardı. PAS Ioannina'yı, Fotis Ioannidis ve Toni Vilena'nın golleriyle 2-0 deviren 3 Yapraklı Yoncalar'ın hırslı oyununa vurgu yapılırken medyada şu detaylar öne çıktı:"Panathinaikos ilk yarının patronuydu."Fatih Terim'in ilk maçındaPanathinaikos, oyuncularının kalitesinden faydalandıve PAS Ioannina'yı 2-0 yendi."Rahat ve basit. Panathinaikos'unoyuncularıdaha ilk andan itibarenona hissettirdi.""Terim Fırtınası... İlk maçındaPanathinaikos'u 2. sırada tutmayı başardı.Panathinaikos çok daha farklı kazanabilirdi.""Fatih Terim ilk maçındaki galibiyetle Panathinaikos'a nefes aldırdı.""Fatih Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer."Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti."