Tecrübeli teknik adam ilk maçında 3 puanı alırken, Yunan basınından övgü yağdı
PANATHINAİKOS'UN başında ilk sınavından 3 puanla ayrılan Fatih Terim'e Yunan basınında övgü vardı. PAS Ioannina'yı, Fotis Ioannidis ve Toni Vilena'nın golleriyle 2-0 deviren 3 Yapraklı Yoncalar'ın hırslı oyununa vurgu yapılırken medyada şu detaylar öne çıktı: GAZZETTA: "Panathinaikos ilk yarının patronuydu. Panathinaikos ikinci yarıya da hırslıbaşladı ve farkı 2'ye çıkardı." SPORTAL: "Fatih Terim'in ilk maçındaPanathinaikos, oyuncularının kalitesinden faydalandıve PAS Ioannina'yı 2-0 yendi. Terim,oyuncuların psikolojisini canlandırdı ve dahaözgür davrandılar."
SDNA: "Rahat ve basit. Panathinaikos'unoyuncuları top çaldı, rakibini boğdu ve rakibeşansının olmadığını daha ilk andan itibarenona hissettirdi." LİVE SPORT: "Terim Fırtınası... İlk maçındaPanathinaikos'u 2. sırada tutmayı başardı.
Panathinaikos çok daha farklı kazanabilirdi." GOAL: "Fatih Terim ilk maçındaki galibiyetle Panathinaikos'a nefes aldırdı." NEWSBEAST: "Fatih Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer." SPORTIME: "Terim damgasını vurdu.
Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti."