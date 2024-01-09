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Giriş Tarihi: 10.1.2024 00:19

Çağdaş Atan: Rotasyonun işe yaraması...

Çağdaş Atan: Rotasyonun işe yaraması...

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, alınan skorda yaptığı rotasyonun faydasının olduğunu dile getirerek, “Yaptığımız rotasyonun işe yaraması beni mutlu etti” dedi. Galatasaray’dan kiralık olarak kadrolarında bulunan Dubois hakkında da ise “Dubois’ten vazgeçme gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oynaması çok zor bir takıma karşı oynadık. Bizden bir gün de fazla izin yaptıklarını biliyoruz. Rotasyon yapmak durumunda kaldık. Bu durumun işe yaraması beni çok mutlu etti. Kasımpaşa çok fazla fiziksel oynayan bir ekip. Ceza sahasına uzun top atıp coşkulu bir şekilde atak yapmaya çalışan bir ekip. İlk yarı tamamen kontrolün bizde olduğu bir oyun vardı. İkinci yarı sahaya çıkarken farkı arttırmamız gerektiğini söyledik. Kusursuza yakın bir futbol oynadık. Keny'nin performansından dolayı çok mutluyum. Son maçlarda çok fazla pozisyona giriyoruz ve gol buluyoruz. Bizim için her maç final. Bir sonraki hafta oynayacağımız Alanyaspor maçı da final havasında olacak. Öte yandan Kasımpaşa, Sami Hoca (Uğurlu) ile toparlanmış bir görüntü veriyor zaten. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın Dubois ile ilgili bir girişimi olup olmadığı hakkında da konuşan Çağdaş Atan, "Dubois ile ilgili Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Kendisinden memnunuz. Kendisinden hem defans hattında hem de orta alanda yararlanıyoruz. Galatasaray'ın geri çağırmak gibi bir düşüncesi bize iletilmedi. Dubois'ten vazgeçme gibi bir niyetimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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Çağdaş Atan: Rotasyonun işe yaraması...
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