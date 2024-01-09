Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunanistan'da VAR tepkisi: Ligin kaderiyle oynadılar
Giriş Tarihi: 9.1.2024 10:44

Yunanistan'da VAR tepkisi: Ligin kaderiyle oynadılar

Yunanistan’da VAR tepkisi: Ligin kaderiyle oynadılar

Yunanistan'da son dönemde artan şiddet olayları gündemden düşmezken, Süper Lig takımlarından Olympiakos, dün AEK ile oynadığı maçtaki VAR kararına tepki gösterdi.

Yunanistan'da son dönemde artan şiddet olayları gündemden düşmezken, Süper Lig takımlarından Olympiakos, dün AEK ile oynadığı maçtaki VAR kararına tepki gösterdi. Olympiakos'un bir golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilen maç ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar" denildi.

Açıklamada ayrıca "Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalkması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Yunan taraftarların da bu tür olayların sahaya yansıtıldığına şahit oldukları belirtilen açıklamada, hükümet ve yetkililere duruma müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise bugün düzenlediği bilgilendirme toplantısında, hükümetin sporda şiddet olaylarını engellemek için bir dizi önlemler aldığını hatırlatarak, "Devlet ile hakemin bir kararı arasında ilişki kurulamaz. Devlet bu tür konulara müdahale edemez." dedi.

Olympiakos'un AEK ile oynadığı maçta Olympiakos'un bir golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, Masouras'ın elle oynadığı gerekçesiyle golün geçersiz sayılması, takımı zirve yarışında olumsuz etkilemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
Murat Kurum İstanbul'da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız
Alperen Şengün'den tarihi başarı! NBA'de haftanın oyuncusu seçildi...
Hilafet kartviziti
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da VAR tepkisi: Ligin kaderiyle oynadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA