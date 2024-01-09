Yunanistan’da VAR tepkisi: Ligin kaderiyle oynadılar

Yunanistan'da son dönemde artan şiddet olayları gündemden düşmezken, Süper Lig takımlarından Olympiakos, dün AEK ile oynadığı maçtaki VAR kararına tepki gösterdi. Olympiakos'un bir golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilen maç ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar" denildi.

Açıklamada ayrıca "Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalkması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Yunan taraftarların da bu tür olayların sahaya yansıtıldığına şahit oldukları belirtilen açıklamada, hükümet ve yetkililere duruma müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise bugün düzenlediği bilgilendirme toplantısında, hükümetin sporda şiddet olaylarını engellemek için bir dizi önlemler aldığını hatırlatarak, "Devlet ile hakemin bir kararı arasında ilişki kurulamaz. Devlet bu tür konulara müdahale edemez." dedi.

Olympiakos'un AEK ile oynadığı maçta Olympiakos'un bir golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, Masouras'ın elle oynadığı gerekçesiyle golün geçersiz sayılması, takımı zirve yarışında olumsuz etkilemişti.