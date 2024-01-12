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Giriş Tarihi: 12.1.2024 09:51

Antalyaspor’a Haji Wright müjdesi

Antalyaspor’a Haji Wright müjdesi

Kariyerini Championship ekibi Conventry City'de sürdüren Antalyaspor'un eski oyuncusu Haji Wright’a Fulham talip oldu. Sonraki satıştan yüzde 20’lik payı bulunan Antalyaspor, gözünü eski oyuncusunun transferine çevirdi.

Antalyaspor, sezon başında 2 gün süren macerasının ardından sözleşmesini fesih ederek ayrılan Aji Jasim'in başka takıma transfer olması halinde alınacak 200 bin Euro'luk tazminata gözlerini çevirirken, bir umut veren bir haber de İngiltere'den geldi. Sezon başında 9 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alarak Coventry'ye transfer olan Haji Wright, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezona durgun başlamasına karşın son haftalarda ortaya koyduğu grafikle göze giren ABD'li golcü, takımının en skorer ismi olmayı başardı. Championship'te bu sezon 26 maçta 8 gol ve 5 asist kaydederek 13 gole direkt katkı koyan Haji Wright, Premier Lig ekiplerinin de radarına girmeyi başardı.

FULHAM İDDİASI
Antalyaspor'un sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı bulunan Haji Wright'ın en yakın takipçisinin Premier Lig ekibi Fulham olduğu ifade edildi. İngiliz ekibinin Haji Wright'ı takip ettiği ve devre arasında bir girişimin olabileceği de iddialar arasında yer aldı. Antalyaspor'un Haji Wright'tan elde edebileceği gelir sadece satışla ilgili de değil. Şu an ligde 8'inci sırada olan Coventry, Premier Lig biletini alması halinde de Antalyaspor'un kasasına ciddi bir rakam girecek. İngiliz ekibinin şampiyon olması durumunda Kırmızı-Beyazlılar, 2 milyon Euro daha kazanacak. (Ajansspor)

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Antalyaspor’a Haji Wright müjdesi
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