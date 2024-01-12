Beşiktaş’a 2. şok Boyd’dan geldi!

Beşiktaş, kısa bir süre önce Victor Ruiz ile ilgili CAS'ta görülen davada 2.7 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, ikinci şoku bir diğer eski futbolcusu Tyler Boyd'la yaşıyor.
CAS'A BAŞVURDU
Beşiktaş'ta ikinci kez lisansı çıkarılmadığı için geçtiğimiz kasım ayında sözleşmesini feshedip Los Angeles'a dönen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 1.3 milyon Euro'luk alacağı için CAS'a başvurdu. Söz konusu rakamın tazminat ile birlikte 1.6 milyon Euro'yu bulacağı belirtildi.
TOPLAMDA 4.3 MİLYON EURO (141 MİLYON TL)
Victor Ruiz'e geçtiğimiz günlerde 2.7 milyon Euro ödeme yapan Beşiktaş, Boyd davasını da kaybederse kasasından toplamda 4.3 milyon Euro (141 milyon TL) çıkacak. Beşiktaş'ta sadece 35 maçta forma giyen ve 4 gol-1 asistlik katkı veren ABD'li futbolcu, iki kez kiralık olarak başka takımlara (Sivas ve Çaykur Rize) gönderilmişti.