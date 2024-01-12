Beşiktaş’a 2. şok Boyd’dan geldi!





TOPLAMDA 4.3 MİLYON EURO (141 MİLYON TL)

Victor Ruiz'e geçtiğimiz günlerde 2.7 milyon Euro ödeme yapan Beşiktaş, Boyd davasını da kaybederse kasasından toplamda 4.3 milyon Euro (141 milyon TL) çıkacak. Beşiktaş'ta sadece 35 maçta forma giyen ve 4 gol-1 asistlik katkı veren ABD'li futbolcu, iki kez kiralık olarak başka takımlara (Sivas ve Çaykur Rize) gönderilmişti.