Türk futbolunda devrim! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor

20 STAT HAZIR, HAKEMLERE DERS

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden teknik çalışmaları sonunda tamamladı. FIFA standartlarında yapılan uygulamada Süper Lig'de kullanılan 20 stat içine de sistem kuruldu. Kameların yerleştirilmesi ile birlikte denemeler de yapılırken alınan sonuçlar da pozitif oldu. Türk Telekom sponsorluğunda kurulan sistemi yönetecek olan hakemlere de eğitimler verildi. Yapay zeka ile meydana çıkacak olan görüntüleri değerlendirip kolaylıkla ofsayt kararı verecek olan VAR hakemleri bunu orta hakeme aktaracak. İşte bu kritik noktada tüm hakemlere sistemin eğitimi verilirken saha içindeki hakemlerle kurulacak irtibat için de net ve birbirlerini anladıktan sonra kararı duyurma uyarısı yapıldı.