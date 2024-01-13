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Giriş Tarihi: 13.1.2024 12:20

Mame Thiam, Kayserispor’a veda etti

Mame Thiam, Kayserispor’a veda etti

Pendikspor’a transfer olan Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, Kayserispor’a veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Kayserispor'dan Mame Baba Thiam ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan ve 2,5 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Mame Baba Thiam, Kayserispor camiasına veda mesajı yayınladı. MAme Baba Thiam veda mesajında; "Ayrılık vakti geldi. Sevgili Kayserispor ailem, hep birlikte inişli çıkışlı 2,5 sezon geçirdik. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik ve hep bir arada büyük bir aile olduk. Başta bana güvenen başkanlarımız Berna Gözbaşı ve Ali Çamlı'ya, ardından Kayserispor forması altında birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarıma; hocalarım Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Recep Uçar'a, arka planda emek verenlere, sağlık ekibine, kulüp personeline ve tabii ki cefakâr Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Bundan sonrası için hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


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Mame Thiam, Kayserispor’a veda etti
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