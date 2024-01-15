Antalyaspor, Jehezkel’in gol sevinci nedeniyle hükmen mağlup sayılabilir

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın 1-0 önde getirdiği müsabakanın 68. dakikasında ev sahibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı paylaşarak İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler şekilde hareket etmişti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor - Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak, gerekenin yapılacağını bildirdi. TFF ve kurulları, bu durumu 'Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda' maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar gelebilir.