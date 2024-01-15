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Giriş Tarihi: 15.1.2024 13:25

Antalyaspor, Jehezkel'in gol sevinci nedeniyle hükmen mağlup sayılabilir

İHA
Antalyaspor, Jehezkel’in gol sevinci nedeniyle hükmen mağlup sayılabilir

Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynadığı maçta gol sevincinde İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla adli soruşturma başlatmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın 1-0 önde getirdiği müsabakanın 68. dakikasında ev sahibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı paylaşarak İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler şekilde hareket etmişti.

İLK AÇIKLAMA BAKAN TUNÇ'TAN GELDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor - Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak, gerekenin yapılacağını bildirdi. TFF ve kurulları, bu durumu 'Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda' maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar gelebilir.

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Antalyaspor, Jehezkel'in gol sevinci nedeniyle hükmen mağlup sayılabilir
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