Everton ve Nottingham Forest puan silme cezasıyla karşı karşıya

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest'ın ligin finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle inceleneceği belirtildi. İki takım da suçlu bulunması halinde puan cezası alabilir.

Athletic'te yer alan haberde Everton'la birlikte Nottingham Forest'ın ligin finansal kurallarının ihlal ettiği gerekçesiyle bağımsız bir komisyona sevk edileceği ve kulüplere bu bilgilendirmenin bugün yapılacağı ifade edildi. Her iki takımın da konuyla ilgili gerekli belgeleri hazırladığı ve savunma yapacağı aktarılırken suçlu bulunmaları halinde para cezası veya puan silme cezası alabilecekleri kaydedildi.

EVERTON CEZA ALMIŞTI

Premier Lig ekibi Everton, geçtiğimiz bu sezon 10 puan silme cezası aldı. Merseyside ekibi, ligde izin verilen zarar tutarını aştığı için bu cezayı almıştı. Ligin diğer takımlarından Manchester City hakkında da benzer suçlamalar yapılmıştı.

