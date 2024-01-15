Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor
Giriş Tarihi: 15.1.2024 12:56

Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor

Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor

Antalyaspor - Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in, bugün özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet'indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel'in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
PKK saldırılarının mesajı ne?
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çift santrfora dönmek hataydı!
İnsan tanımanın 6 temel yolu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA