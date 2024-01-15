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Giriş Tarihi: 15.1.2024 19:23 Son Güncelleme: 15.1.2024 19:31

TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar! PFDK'ye sevk edildiler...

TFF’den Jehezkel ve Karzev için karar! PFDK’ye sevk edildiler...

TFF; Antalyaspor, Başakşehir, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar! PFDK'ye sevk edildiler...
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