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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:29

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Zulmün mutlaka bir karşılığı olur

DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Zulmün mutlaka bir karşılığı olur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in ülke dışına çıkartılmasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarını destekler nitelikte olan bileğindeki yazıyı kameralara gösteren Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'ın saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrıldığının duyurulması üzerine X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur" ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Zulmün mutlaka bir karşılığı olur
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