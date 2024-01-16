Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Zulmün mutlaka bir karşılığı olur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarını destekler nitelikte olan bileğindeki yazıyı kameralara gösteren Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'ın saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrıldığının duyurulması üzerine X hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Bak, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur" ifadelerini kullandı.