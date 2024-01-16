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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Provokatör sınır dışı!

Provokatör sınır dışı!

Gazze’de soykırım gerçekleştiren İsrail’in propagandasını yapmaya kalkışan 28 yaşındaki oyuncu, “Çok pişmanım” demesine rağmen Türkiye’den gönderildi

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaptığı skandal gol sevinci büyük tepki çekmişti. Bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in propagandası yapan 28 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor Kulübü tarafından aynı gece kadro dışı bırakılmıştı.

'TAKIMDAN İIMSE YAZDIĞIM MESAJI GÖRMEDİ'
Gözaltına alınan Jehezkel ifadesinde, provokasyonu soyunma odasında hazırladığını belirterek, "Bunu yazdığımı takım arkadaşlarım ve teknik heyet görmedi. Bandaj için de bileğimde sakatlık olduğunu söyledim. Gol atınca kameralara yazıyı gösterdim. Türk halkından özür diliyorum, çok pişmanım" dedi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan mahkemeye çıkarılan Jehezkel'in, Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesine karar verildi. PFDK da hem Jehezkel'i hem de Karzev'i ideolojik propaganda yapmaktan disipline sevk etti.




ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNDÜ
ANTALYASPOR Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıkları Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. İsrailli oyuncu dün akşam özel uçakla ülkesine döndü.




JEHEZKEL'E ÖZENEN KARZEV'E SORUŞTURMA!
SAGIV Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev de sosyal medya hesabından, benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntıladı. Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına aldı. Oyuncu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Başakşehir yönetimi de İsrailli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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Provokatör sınır dışı!
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