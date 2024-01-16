Provokatör sınır dışı!

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaptığı skandal gol sevinci büyük tepki çekmişti. Bileğindeki "7 Ekim'in 100. günü" yazısını ve Siyon yıldızını kameralara göstererek Gazze'de soykırım gerçekleştirenGözaltına alınan Jehezkel ifadesinde, provokasyonu soyunma odasında hazırladığını belirterek, "dedi.suçundan mahkemeye çıkarılan Jehezkel'in, Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesine karar verildi.ANTALYASPOR Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıkları Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. İsrailli oyuncu dün akşam özel uçakla ülkesine döndü.SAGIV Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev de sosyal medya hesabından, benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntıladı. Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına aldı. Oyuncu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Başakşehir yönetimi de İsrailli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı.