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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:21

Trabzonspor'da Mohamed Diomande sesleri!

Trabzonspor’da Mohamed Diomande sesleri!

Trabzonspor'un Danimarka’nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Diomande’nin peşinde olduğu dile getirildi.

Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldı. Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor. (Fotomaç)

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Trabzonspor'da Mohamed Diomande sesleri!
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