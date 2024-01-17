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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:37

Valentin Rosier, Fransa'ya uçtu

Valentin Rosier, Fransa’ya uçtu

Nice ile anlaşmaya varan Beşiktaş'lı futbolcu Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve resmi imza için Fransa'ya hareket etti.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.

3 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş'tan Nice'e kiralık olarak transfer olması beklenen Rosier için yaklaşık 3 milyon euro bonservis civarında satın alma opsiyonunun bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.

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Valentin Rosier, Fransa'ya uçtu
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