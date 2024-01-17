Valentin Rosier, Fransa’ya uçtu

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Valentin Rosier için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan Valentin Rosier, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak resmi imza için Fransa'ya uçtu.

3 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş'tan Nice'e kiralık olarak transfer olması beklenen Rosier için yaklaşık 3 milyon euro bonservis civarında satın alma opsiyonunun bulunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı. Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.