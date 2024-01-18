Rıdvan Yılmaz için açık kapı

SOL bek takviyesi yapacak olan G.Saray'ın, bir süredir peşinde olduğu Rıdvan Yılmaz için Premiership ekiplerinden Rangers'a yaptığı ilk teklif olumlu karşılanmamıştı. Ancak İskoçya kulübünün teknik direktörü Philippe Clement dün yeni bir açıklama yaptı. Belçikalı çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz veya diğer oyuncularımız için reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse değerlendiririz. Rıdvan şu an bizimle ve ilk 11 oynadı. 3 kulvarda yarışıyoruz ve elimde sadece 2 sol bek var. Durumu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini gösterebileceği bir takıma gitmek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi