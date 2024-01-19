Tete aylar sonra golle buluştu! Icardi locadan izledi...

ICARDI GELDİ LOCADAN İZLEDİ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.