Tete aylar sonra golle buluştu! Icardi locadan izledi...

Türkiye Kupası'nı 18 kezle en çok kazanan takım unvanına sahip Galatasaray, bu sezon 5. turdan dahil olduğu organizasyonda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
G.SARAY SON 16 TURUNDA
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada rakibini Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmada Ümraniyespor'un golünü ise Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.
ICARDI GELDİ LOCADAN İZLEDİ
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.