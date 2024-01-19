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Giriş Tarihi: 19.1.2024 09:01

Tete aylar sonra golle buluştu! Icardi locadan izledi...

Tete aylar sonra golle buluştu! Icardi locadan izledi...

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Darvişoğlu kaydetti. Mauro Icardi ise karşılaşmayı locadan seyretti.

Türkiye Kupası'nı 18 kezle en çok kazanan takım unvanına sahip Galatasaray, bu sezon 5. turdan dahil olduğu organizasyonda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

G.SARAY SON 16 TURUNDA

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada rakibini Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada Ümraniyespor'un golünü ise Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

TETE 121 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Ümraniye maçıyla zincirini kırdı. İstanbul ekibinin ağlarını sarsan 23 yaşındaki sağ kanat, 121 gün sonra gol orucunu bozdu. Tete, en son Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten Kopenhag maçında fileleri havalandırmıştı.

ICARDI GELDİ LOCADAN İZLEDİ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.

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Tete aylar sonra golle buluştu! Icardi locadan izledi...
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