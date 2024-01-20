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Giriş Tarihi: 20.1.2024 18:58 Son Güncelleme: 20.1.2024 19:05

Alanyaspor geriden geldiği maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etti

AA
Alanyaspor geriden geldiği maçta Çaykur Rizespor’u mağlup etti

Trendyol Süper Ligi'in 21. haftasında Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Alanyaspor, rakibini 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'un galibiyet golünü 90+1 Sisto kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un oyuncusu Sisto, 90+1'de attığı müthiş golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Goller: Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Efecan Karaca, Dk.90+1 Sisto (Corendon Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

27'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Çaykur Rizespor savunmasından dönen top ceza sahası içerisindeki Efecan Karaca'da kaldı. Efecan Karaca'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



30'uncu dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı topta Cordova'nın vuruşu Çaykur Rizespor savunmasından sekti ve Novais önünde kaldı. Novais'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer'in yerden ceza sahasına gönderdiği topa vuran Varesanovic'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Çaykur Rizespor'dan Zeqiri'nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Shelvey'in vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Balkovec'in sağ taraftan kullandığı kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunda Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'dan seken topu Oğuz aydın kaleye gönderirken Akkan gole izin vermedi. Ceza sahası içinde oluşan karambolden çıkan Efecan Karaca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yaklaşık 10 dakika süren VAR incelenmesinin ardından hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu izlemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

85'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.


90+1'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ataktan rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe de çarparak ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Alanyaspor geriden geldiği maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etti
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