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Giriş Tarihi: 20.1.2024 15:47

Dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa, Samsunspor’da

DHA
Dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa, Samsunspor’da

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından LA Galaxy’de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor, önemli bir transferi sonuçlandırmak üzere. Karadeniz ekibi, kariyerinde daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Douglas Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve şu anda serbest statüde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferi imzaya kaldı. Costa, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek kendisini Karadeniz ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Önemli bir kariyere sahip olan Douglas Costa, 31 kez Brezilya Milli Takım formasını da giydi. Tecrübeli futbolcu daha önce 3'er kez Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A şampiyonlukları da yaşadı.

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Dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa, Samsunspor’da
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