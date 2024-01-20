Jorge Jesus, Neymar’ın lisansını dondurdu! Al Hilal’de şok gelişme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Marsilya'dan Renan Lodi'yi katan Suudi Pro Lig kulübü, Brezilyalı yıldız Neymar ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

İspanyol gazetesi Sport'ta yer alan habere göre; Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun lisansını dondurdu. Lig lideri olan Suudi Pro Lig kulübünün kadrosunda Ruben Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Malcom gibi çok sayıda yabancı oyuncu bulunuyor. Bu listeye ara transfer döneminde Renan Lodi de eklendi ve ortaya yeni bir sorun çıktı.

HALA SAHALARA DÖNMEDİ

Lodi transferinin ardından takımın kadrosunda yabancı oyuncular için yer kalmadı. Kadroda yer açılana kadar Renan Lodi'nin transferi gerçekleşemedi. Çözüm bulmakta zorlanan Al Hilal, yeni transferini tescil ettirebilmek için Neymar'ın lisansını sezon sonuna kadar dondurma kararı aldı. Brezilyalı oyuncu dizindeki ön çapraz bağın kopması nedeniyle hâlâ sakat ve sahalara dönemedi. Kulüp, her halükarda oynayamayacak olan Brezilyalı oyuncuyu gözden çıkardı ve Jorge Jesus ile istişare ederek bu çözümü buldu.

JESUS, NEYMAR'I ELEŞTİRMİŞTİ

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Neymar'ı Cristiano Ronaldo ile kıyaslayarak Brezilyalı futbolcuyu eleştirmişti. Jesus, "Ronaldo'nun futbol tutkusu daha fazla ve bu nedenle hayatında önceliği futbola veriyor. Neymar ise başka şeylere daha fazla ilgi duyuyor ve özel hayatındaki şeylere daha fazla önem veriyor. Buna rağmen muhteşem bir oyuncu... Çalıştığımız kısa sürede her konuda olumlu yönde beni çok şaşırttı" sözlerini sarf etmişti.