Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 20.1.2024 13:38

TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu geri mi dönüyor?

TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu geri mi dönüyor?

Süper Lig'de Abdullah Avcı sonrası yükselişe geçen Trabzonspor'da transferde hareketlilik sürüyor. Bordo-Mavililer, daha önce formasını giyen Okay Yokuşlu için yakın temasa geçti.

İngiltere'den transfere dair dikkat çekici bir haber geldi. Sunderland Echo'da yer alan habere göre West Bromwich Albion, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Isaac Hayden ile ilgileniyor. Bu gelişme sonrası Okay Yokuşlu'nun ayrılma ihtimali de artıyor.

Haberin detayında, "Okay Yokuşlu, Blackburn'e karşı oynanan son maç ortalamanın altında kaldı. Hayden ile bu ocakta imzalanırsa, Türk orta saha oyuncusunun takımdan ayrılık süreci hızlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler sonrası Okay Yokuşlu için Trabzonspor iddiaları güçlendi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
SON DAKİKA | İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
İran’ın Pakistan saçmalığı
Atatürk demek...
AK Parti adaylarının ortak şifresi
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
AK Parti ve İYİ Parti’nin sertleşen dilinin CHP’ye maliyeti
Haftanın notları: Gri alanlarda vurulup düşüyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA