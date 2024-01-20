TRABZONSPOR HABERİ: Okay Yokuşlu geri mi dönüyor?

İngiltere'den transfere dair dikkat çekici bir haber geldi. Sunderland Echo'da yer alan habere göre West Bromwich Albion, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Isaac Hayden ile ilgileniyor. Bu gelişme sonrası Okay Yokuşlu'nun ayrılma ihtimali de artıyor.

Haberin detayında, "Okay Yokuşlu, Blackburn'e karşı oynanan son maç ortalamanın altında kaldı. Hayden ile bu ocakta imzalanırsa, Türk orta saha oyuncusunun takımdan ayrılık süreci hızlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler sonrası Okay Yokuşlu için Trabzonspor iddiaları güçlendi. (Fotomaç)