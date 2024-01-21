Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo: Artık ödüllere inanmıyorum
Giriş Tarihi: 21.1.2024 15:45

Cristiano Ronaldo: Artık ödüllere inanmıyorum

Cristiano Ronaldo: Artık ödüllere inanmıyorum

Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ve The Best ödülleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, artık bu ödüllere inanmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin aldığı "The Best" ödülü hakkında konuştu. Ödüllere olan güvenini yitirdiğini söyleyen Ronaldo, "Ballon d'Or ve The Best Ödülleri, güvenilirliğini kaybediyor. Tüm sezonu değerlendirmemiz gerekiyor. Messi, Haaland ya da Mbappe'nin hak etmediğini söylemiyorum. Sadece artık bu ödüllere inanmıyorum. Bu organizasyonların nasıl çalıştığını biliyorum. Ödül törenini izlemedim" dedi.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI: YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL
Kariyerine ne zaman son vereceği hakkında konuşan Ronaldo, "Arkadaşlarıma sık sık söylediğim gibi, hayat dinamiktir. Yarın ne olacağı belli değil. Bu sezon sonunda kariyerimi sonlandırabilirim ya da iki veya üç yıl daha oynayabilirim. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Zihnim ve bedenim iyi durumda olduğu ve futbol oynamaktan keyif aldığım sürece devam edeceğim. Artık faydalı olamayacağımı hissettiğimde, bu adımı atan ilk kişi ben olacağım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum" sözlerini sarf etti.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 25 resmi maça çıkan 38 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 24 gol 11 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
CHP’de KK darbesi
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Son dakika: Afganistan'da uçak düştü! Moskova'ya gidiyordu!
Osmanlı’yı en çok uğraştıran bölge Yemen olmuştu
Teknoloji ve uzay hepsi hayal etmekle başlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo: Artık ödüllere inanmıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA