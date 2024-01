Cristiano Ronaldo: Artık ödüllere inanmıyorum

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin aldığı "The Best" ödülü hakkında konuştu. Ödüllere olan güvenini yitirdiğini söyleyen Ronaldo, "Ballon d'Or ve The Best Ödülleri, güvenilirliğini kaybediyor. Tüm sezonu değerlendirmemiz gerekiyor. Messi, Haaland ya da Mbappe'nin hak etmediğini söylemiyorum. Sadece artık bu ödüllere inanmıyorum. Bu organizasyonların nasıl çalıştığını biliyorum. Ödül törenini izlemedim" dedi.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI: YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL

Kariyerine ne zaman son vereceği hakkında konuşan Ronaldo, "Arkadaşlarıma sık sık söylediğim gibi, hayat dinamiktir. Yarın ne olacağı belli değil. Bu sezon sonunda kariyerimi sonlandırabilirim ya da iki veya üç yıl daha oynayabilirim. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Zihnim ve bedenim iyi durumda olduğu ve futbol oynamaktan keyif aldığım sürece devam edeceğim. Artık faydalı olamayacağımı hissettiğimde, bu adımı atan ilk kişi ben olacağım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum" sözlerini sarf etti.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 25 resmi maça çıkan 38 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 24 gol 11 asist yaptı.